Elazığspor’un Vanspor FK ile oynadığı karşılaşmada alınan hükmen mağlubiyet kararı sonrası, spor hukukçusu Av. Furkan Aktı, ’’Burada ise herhangi bir doktor raporu yok ve görüntüyle desteklenmemiş bir iddia üzerinden maç tatil edildi’’ dedi.

Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve hakem kararıyla tatil edilen maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen 3-0 hükmen mağlubiyet kararı, Elazığ’da büyük üzüntüye neden oldu. Elazığ Kent Konseyi binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan spor hukukçusu Av. Furkan Aktı Elazığspor’un haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirterek, "Bu karar haksız ve taraflıdır. Yan hakemin gerçekten ağır bir yaralanması olsaydı hastaneye giderdi, maç tatil edilirdi. Ancak burada böyle bir durum yok. Van’da çok daha ağır olaylar yaşandı, oyuncuların kafaları yarıldı ama maç devam etti. Burada ise herhangi bir doktor raporu yok ve görüntüyle desteklenmemiş bir iddia üzerinden maç tatil edildi’’ diye konuştu.

Elazığ Kent Konseyi Başkanı M. Nafiz Koca da kararın sadece bir kulübü değil, tüm Elazığ halkını derinden etkilediğini kaydederek, ‘’İki şehir arasında hiçbir husumet yok. Vanlı kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Bu tür olayları şehirler arasında bir çatışmaya dönüştürmeye çalışanlara karşı dikkatli olunmalı. Bu tür provokatif reflekslerden uzak durulmalıdır’’ şeklinde konuştu.