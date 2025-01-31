Fırat Üniversitesi (FÜ), 2 üniversiteyle yazılım iş birliği protokolü imzaladı.

FÜ, Harran Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi rektörleri, yazılım ve bilişim alanındaki akademik çalışmaları güçlendirmek ve ortak projeler yürütmek amacıyla bir araya gelerek iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından FÜ’de düzenlenen törenle imzalandı. Protokol kapsamında tarafların, bilgi yönetim sistemleri, akademik yönetim sistemleri, finansal yönetim sistemleri ve süreç yönetim sistemleri gibi alanlarda ortak projeler yürüteceği bildirildi. Üniversitelerin bu projeler çerçevesinde mevcut yazılım altyapılarını güçlendirmeyi, yeni teknolojiler geliştirmeyi ve akademik çalışmalarda dijital dönüşümü desteklemeyi hedeflediği aktarıldı.

Rektör Göktaş, üniversiteler arası iş birliklerinin akademik ve teknolojik gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Günümüzde yazılım ve bilişim teknolojileri, üniversitelerin eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu protokol sayesinde üç üniversite olarak bilgi ve tecrübelerimizi birleştirerek daha güçlü bir yazılım altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Ortak projeler, hem akademik çalışmalarımıza hem de öğrenci ve personelimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca, yazılım ekosistemimizi geliştirerek dijital dönüşüm süreçlerine öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Üniversitelerimizin sahip olduğu akademik birikimi ve teknik uzmanlığı bir araya getirerek daha verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreteceğimize inanıyorum” dedi.