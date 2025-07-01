Fırat Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanlarına "kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele" konulu eğitim ve farkındalık semineri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek olarak düzenlenen aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitiminde İl Sağlık Müdürlüğü adına psikolog Sefanur Duran Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi adına Uzm. öğretmen Dilek Tunç Akbulut tarafından eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde şiddet ile ilgili toplumuzdaki yanlış inanışlara, şiddet türlerine, şiddetin aile ve toplum üzerindeki etkilerine, 6284 sayılı Kanun kapsamında alınan önleyici ve koruyucu tedbir kararlarına, bu kapsamda ŞÖNİM tarafından sunulan hizmetlere değinildi. Ayrıca sağlık çalışanlarının şiddet mağdurları ile karşılaştıklarında izlemesi geren yola ve mağdurla görüşme sırasında dikkat edilecek hususlara dikkat çekildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda verilen eğitim seminerine çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.