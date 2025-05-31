Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı dolayısıyla Elazığ Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Fırat Üniversitesi 50. yıl festivali", Türk dünyasının sevilen sanatçısı Azerin’in muhteşem konseriyle final yaptı.

30 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen kapanış programı, saat 19.30’da Elazığlı sanatçı Emrah Güllü’nün türkü dolu performansıyla başladı. Güllü’nün ardından sahne alan Azerin, güçlü sesi, duygu yüklü repertuarı ve sahne hakimiyetiyle binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanını dolduran vatandaşlar, "Çırpınırdı Karadeniz", "Türkiyem", "Türkler Geliyor" ve "Bu Bayrak" gibi eserlerle hem duygulandı hem coştu. Konser boyunca dalgalanan Türk bayrakları ve hep bir ağızdan söylenen şarkılar, geceye milli birlik ve beraberlik havası kattı.

Konsere, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Doç. Dr. Seracettin Göktaş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ Baro Başkanı Av. Melih Efe, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal da katıldı.

Sahnedeki konuşmasında duygularını dile getiren Azerin, "Fırat Üniversitesinin 50. yılında böyle büyük ve içten bir kalabalığın karşısında olmak, Elazığ gibi kadim bir şehirde şarkı söylemek benim için tarifsiz bir mutluluk. Nice 50 yaşlara Fırat Üniversitesi" diyerek Elazığ Valiliğine, Elazığ Belediyesine ve Fırat Üniversitesine teşekkür etti.

Törenin sonunda Elazığ Valisi Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Göktaş ve Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Bilginoğlu sanatçı Azeri’ne hediye takdim etti.