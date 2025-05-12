Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD), doğa ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getiren özel bir etkinlik düzenleyerek, Spil Dağı Milli Parkı’nda sadece yılda bir kez ve yaklaşık 10 gün boyunca çiçek açan endemik Manisa Lalesi’ni (Tulipa orphanidea) fotoğraflamak üzere fotoğraf gezisi gerçekleştirdi.

Her yıl nisan ayının sonu ile mayıs ayının ilk haftasında çiçek açan Manisa Lalesi, kısa ömrü nedeniyle doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Spil Dağı’nın zengin florası ve faunası içinde yer alan bu nadide çiçek, fotoğraf sanatçıları için de eşsiz bir konu oluşturuyor. MAFOD organizasyonunda bir araya gelen fotoğraf tutkunları, ömrü 10 gün olan Manisa Lalesini fotoğraflamak amacıyla Spil Dağı Milli Parkı’nda buluştu. Başta kırmızı, sarı gibi farklı renklere sahip laleler fotoğrafçıların karelerinde adeta yeniden hayat buldu.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, "Dört mevsim farklı güzellikler sunan Spil Dağı’nın florasını fotoğraf sanatıyla tanıtmak ve fotoğraf tutkunlarının rotası haline gelmesini sağlamak amacıyla üyelerimizle birlikte Manisa Lalesi’ni fotoğrafladık. Günümüzde herkesin günlük hayatının bir parçası haline gelen fotoğrafın, şehirlerin görsel hafızasını oluşturduğu ve turizme katkı sağladığına inanıyoruz" dedi. Çaykara ayrıca Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü’ne ve desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, Manisa’nın doğal ve kültürel mirasını belgelemeye yönelik benzer etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.

MAFOD üyeleri, Spil Dağı’nın eşsiz doğasında yürüyüş yaparak Manisa Lalesi’ni doğal ortamında görüntüledi. Bu tür etkinliklerin hem doğa bilincinin artmasına hem de bölgenin tanıtımına katkı sunduğu belirtildi.