Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Forum Muratpaşa’nın 5’incisi, Türkiye’nin tarım politikalarına yeni bir yön çizecek kapsamlı sonuç bildirgesiyle tamamlandı. Bildirgede, uzun vadeli ulusal politika ihtiyacından dijital tarım seferberliğine kadar geniş bir yelpazede çözüm önerileri yer aldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin demokratik ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle hayata geçirdiği Forum Muratpaşa serisinin 5’inci oturumu, “Tarım” başlığıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın açılış konuşmasıyla başlayan forumda, Tarım Politikaları Uzmanı Ergin Kahveci, Ziraat Mühendisi İbrahim Oğuz ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Sibel Uyar konuşmacı olarak yer aldı. Forumun moderatörlüğünü ise gazeteci Meliha Okur üstlendi.

Türkiye’nin hükümetlerden bağımsız, uzun vadeli ve değişmeyen bir tarım politikası oluşturması gerektiği belirtilen bildirgede, bu politikanın planlama, üretim ve pazarlamayı kapsayan bütüncül bir yapıda olması gerektiği vurgulandı.

Kooperatifleşme ve üretici örgütlenmesi konusunda önemli adımlar atılması gerektiği kaydedilen bildirgede, Türkiye genelinde en az 500 güçlü üretici kooperatifinin kurulması gerektiği ifade edildi. Bu yapıların alım-satım, üretim, bilgiye erişim ve fiyat regülasyonu gibi alanlarda yetkilendirilmesi önerildi.

Tarım politikalarının, Türkiye’nin iklimsel, coğrafi ve sosyo-ekonomik farklılıklarına göre bölgeselleştirilmesi gerektiği ifade edilirken küçük üreticiler için pozitif ayrımcılık yapılması, desteklerin esnek hale getirilmesi ve üretimde sürekliliğin sağlanması gerektiği de bildirgede yer aldı.

Türkiye’nin su altyapısının da yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilirken, akıllı basınçlı sulama sistemlerinin ekilebilir tüm alanlara ulaştırılması hedeflendi.

AR-GE VE YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Sonuç bildirgesinde tohum ıslahı ve damızlık hayvan üretimi gibi stratejik alanlarda vergisiz yatırım ve hibe teşvikleri önerildi. Tarım AR-GE bütçesinin artırılması ve yerli tohum-hayvan ırklarının kamu eliyle geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

DİJİTAL TARIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALI

Bildirgede en dikkat çeken başlıklardan biri dijital dönüşüm oldu. Tarımda dijitalleşmenin kamu destekli bir seferberlik haline getirilmesi gerektiği ifade edildi. Uydu görüntüleme, sensörler, mobil uygulamalar ve yapay zekâ destekli veri analizleri ile üretimin izlenmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve verimin artırılması gerektiği kaydedildi.

