Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, bu hafta oynayacakları Beyoğlu Yeni Çarşı maçında da hedeflerinin 3 puan olduğunu söyleyerek, "Mevcut kadromuzdan da son derece memnunum. Her mevkide kaliteli oyuncularımız var" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 4. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Ankaragücü galibiyeti, Beyoğlu Yeni Çarşı ve transferler hakkında değerlendirmeler yaptı.

Ankaragücü maçının kolay olmayacağının farkında olduklarını dile getiren Gül, "Rakibimizin tecrübeli oyuncuları vardı, biz de tüm senaryolara karşı hazırlıklıydık. Maçın başından sonuna kadar disiplinli oynadık ve bu sayede galibiyeti aldık. Çünkü Ankaragücü’nü rahat şekilde yenemezsiniz; mücadele etmeniz gerekir ve biz bunu yaptık. Bu haftada benzeri bir maç olacağını düşünüyorum. Beyoğlu Yeni Çarşı iyi bir takım. Blok halinde oynuyorlar. Savunma tarafları güçlü bir takım. Hücumda da etkili olan bir takım. Biz bu doğrultuda hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah bu haftada geçen haftalarda olduğu gibi 3 puana talibiz. Bazı isimler konuşuluyor ancak bunların birçoğunun bizimle ilgisi yok. Biz bu ligi bilen, şampiyonluk hedefimize katkı sağlayacak, fırsat transferi niteliğinde oyuncu olursa değerlendiririz. Ancak mevcut kadromuzdan da son derece memnunum. Her mevkide kaliteli oyuncularımız var" diye konuştu.

"İnşallah hafta sonu 3 puanı alan taraf biz oluruz"

Elazığsporlu futbolcular Süleyman Özdamar ve Efe Tatlı da antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu. Stoper Süleyman Özdamar, Ankaragücü galibiyetinin büyük moral olduğunu belirterek, "Takımımızın kendine olan özgüveni gelmiş oldu. Son oynadığımız takımlar hep benzer takımlar. Bu haftada Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için analizlerimizi yapıyoruz. İnşallah hafta sonu 3 puanı alan taraf biz oluruz. Sakatlığımla alakalı artık bir problem kalmadı. Erzurum kampında arkada adalemde küçük bir zorlanma oldu. Tedbir amaçlı idmana çıkmamıştım. İlk maç kadrosuna dahil olmamıştım o yüzden. Herhangi bir problem yok. Hocamız şans verirse elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım" şeklinde konuştu.

"Beyoğlu Yeni Çarşı takımını iyi analiz ettik"

Ön libero Efe Tatlı ise "Ankaragücü deplasmandan 3 puanla dönmek, hem fiziksel hem de mental olarak hepimizi motive etti. Maçın ardından ara vermeden çalışmalarımıza başladık. Beyoğlu Yeni Çarşı takımını iyi analiz ettik. Teknik heyetimizle birlikte rakibin güçlü ve zayıf yönlerini detaylı şekilde çalıştık. Taktiksel olarak da hazırız. Hedefimiz net kendi sahamızda taraftarımızın önünde 3 puanı almak" ifadelerini kullandı.