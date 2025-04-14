Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, dünyada bir ilke imza atarak fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesisin kurulumuna başlandığını açıkladı. Başkan Güler, "Bu tesisle birlikte bugüne kadar sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğunu, yüksek katma değerli bir ürüne dönüştüreceğiz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun geleceğine büyük katkı sağlayacak vizyoner bir yatırımı daha şehre kazandırıyor. Başkan Güler’in girişim ve temasları ile Ordu ekonomisine ciddi katkı sağlayacak olan ve sanayicilere örnek bir üretim ve kazanç modeli sunacak aktif karbon tesisi, Ordu’da hayata geçiyor. Tesis sayesinde yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu, yüksek katma değerli bir ürüne dönüşecek.

"Fındık kabuğunu, yüksek katma değerli bir ürüne dönüştüreceğiz"

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde inşa edilen aktif karbon tesisinde devam eden kurulum çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi ve Çinli yetkililerden süreç hakkında bilgiler aldı. Yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Güler, projenin hem Türkiye, hem de Ordu için bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Dünyada bir ilke imza atarak fındı kabuğundan aktif karbon üretimi gerçekleştireceğimiz Ordu Aktif Karbon Tesisi’nde kurulum çalışmalarına başladık. Bu tesisle birlikte şimdiye kadar sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğunu, yüksek katma değerli bir ürüne dönüştüreceğiz" diye konuştu.

"Dünya standartlarında bir ürün üretilecek"

Tesis sayesinde atık olarak görülen fındık kapsülü ve alternatif yakıt olarak değerlendirilen fındık kabuğundan dünya standartlarında bir ürün üreteceklerini kaydeden Başkan Güler, "Bu proje hem ilimiz hem de ülkemiz için büyük bir ekonomik fırsat, çevreye duyarlı bir dönüşüm ve yerli üretim adına tarihi bir adımdır. Ordu’muzun geleceğine büyük katkı sağlayacak bu vizyoner yatırımla, ekonomimize ciddi katkı sağlayıp sanayicilerimize ise örnek bir üretim ve kazanç modeli sunacağız. Perşembe ilçemiz Efirli Mahallesi’nde kurduğumuz aktif karbon tesisi için uzun süredir beklediğimiz makineler, nihayet Ordu’muza ulaştı. 21 tır dolusu makine, tesis binasındaki yerini aldı ve kurulum çalışmaları hızla başladı" ifadelerine yer verdi.

"İthal ettiğimiz karbonu artık kendi ham maddemizle üreteceğiz"

Tesis ile birlikte artık ithal edilen karbonun artık üretilebileceğini aktaran Başkan Güler, "Bu tesisle birlikte daha önce ithal ettiğimiz aktif karbonu artık kendi topraklarımızda, kendi ham maddemizle üreteceğiz. Böylece hem yerli üretimi destekleyip hem de çevre dostu ve sürdürülebilir bir ürünle ülke ekonomimize önemli bir katkı sunmuş olacağız. Yurt dışından gelen teknik ekipler, kendi mühendis ve çalışanlarımız ile el ele verip özveriyle çalışarak kurulum sürecini tamamlıyor. Fındık kabuğunun, teknolojiyle nasıl değerli bir ürüne dönüştüğünü görmek hem Ordu’muz hem bölgemiz hem de ülkemiz için gurur verici olacak. Bu büyük adımın Ordu’muza, ülkemize ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Hem döviz girdisi sağlayacağız hem de döviz kaybını önlemiş olacağız"

Aktif Karbonun ilaç, tıp ve savunma sanayi gibi alanlarda kullanıldığına dikkat çeken Başkan Güler, döviz girdisi sağlayarak, döviz kaybının da önüne geçileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışma ile dünyada ilk defa fındık kabuğundan aktif karbon fabrikasını kurmuş olacağız. Daha önce bu ürünler ithal ediliyordu. Bütün Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar ithal ediyordu. Onun dışında ilaç sektöründe, tıpta ve savunma sanayi alanlarında kullanılıyor. Bu ürünlerin yanı sıra bir de AR-GE merkezi oluşturacağız. Böylelikle ülkemize ithal edilen bir ürünü ithal ikamesi olarak üretmiş olacağız. Hem döviz girdisi sağlayacağız hem de döviz kaybını önlemiş olacağız."