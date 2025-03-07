DÜZCE(İHA) – Zonguldak’ta yapılan Taekwondo Gençler Okul Sporları grup müsabakalarında Düzceli 8 sporcumuz madalya kazanarak Niğde ilinde yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.

Düzce taekwondo kafilesi 8 sporcu ile finallere katılmaya hak kazandı. 1-3 Mart 2025 tarihleri arasında Zonguldak ilinde yapılan Taekwondo Gençler Okul Sporları Grup Müsabakalarında Düzceli 8 sporcu madalya kazandı. Sporcularımızdan Damla Nur Yılmaz Şampiyon, Öykü Yaman Şampiyon, Utku Kap üçüncü, Leyla Özkan üçüncü, Mert Şengönül üçüncü, Orkun Kap üçüncü, Ali Boran Gökçe üçüncü ve Furkan Zenbil üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular 21-23 Mart 2025 tarihlerinde Niğde ilinde yapılacak olan finallere katılmaya hak kazandı.