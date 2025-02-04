FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi, 22-27 Nisan tarihleri arasında Manisa’da yapılacak. Bu yıl 3.’sü gerçekleştirilecek olan turnuva için 4 şehirle yarışan Manisa, turnuvanın ev sahipliğini üstlendi.

Manisa’da, 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi tanıtımı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Manisa’nın marka bir kent olması için çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bugün burada, Manisa olarak sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde hissedeceğimiz, genç yeteneklerin sahne alacağı çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururuyla bir araya geldik. FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni (YBCL) şehrimizde ağırlamak, bizim için yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Manisa’nın spor kültürünü, misafirperverliğini ve tarihi değerlerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı olacaktır. Manisa’yı yurt içinde ve yurt dışında tanıtacağımıza, bu kapsamda ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacağımıza dair hedeflerimizi ortaya koymuştum. Güzel şehrimiz, köklü tarihi, zengin kültürü ve spor alanındaki yatırımlarıyla her zaman büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır bir şehirdir. 22-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek bu önemli turnuvayı da şehrimizi uluslararası arenada bir spor merkezi haline getirme yolunda atılmış güçlü bir adım olarak görüyorum" dedi.

Mesir Macunu festivaliyle aynı tarihte

Turnuvanın yapılacağı tarihlerin ayrı bir anlam daha taşıdığını kaydeden Zeyrek, açıklamasın şöyle tamamladı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da bu organizasyon kapsamında coşkuyla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayram, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği böylesine önemli bir turnuvayla birleşince, anlamı daha da büyüyor. Basketbolun gençler üzerindeki olumlu etkisini düşündüğümüzde, spora ve çocuklarımıza yapılan her katkının geleceğimize yapılan en değerli yatırım olduğuna bir kez daha şahitlik edeceğiz. Manisa’mızın en köklü geleneklerinden biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin de bu döneme denk gelmesi, şehrimizin kültürel mirasını tanıtmak açısından büyük bir fırsat sunuyor. Basketbolun heyecanı ile festivalimizin coşkusunu bir araya getirerek, sporun sadece saha içinde değil, sosyal ve kültürel bağları güçlendiren bir araç olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Genç yeteneklerimizin sahne alacağı bu turnuvanın, sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtmasını temenni ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyor, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen FIBA’ya, Türkiye Basketbol Federasyonu’na ve Basketbol Şampiyonlar Ligi yetkililerine, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Manisa olarak, sporun ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu turnuvanın, genç basketbolculara ilham vermesini, yeni dostluklara vesile olmasını ve Manisa’mızın hafızalarında güzel bir anı olarak kalmasını diliyorum. Tüm hemşerilerimi basketbola ve geleceğin yıldızlarına destek olmaya davet ediyorum."

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Basketbol ve Basketbol Alt Yapı Şube Sorumlusu Yusuf Köseli ise Manisa’nın altyapısı ve spor tesisleri sayesinde 4 şehir içinden seçildiğini ve bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.