Vali Mustafa Çiftçi, restorasyonu devam eden "Erzurum Fetih Camii"nde incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi’ye incelemeleri esnasında Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin eşlik etti.

Kongre Caddesi Demirciler Çarşısı’nda bulunan Fetih Camii’nin; plan özellikleri, cephe düzenlemeleri ve inşasında kullanılan malzemelerden dolayı XVIII. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10.6.1977 tarih ve A-601 sayılı kararı ile koruma altına alınmıştır. Kilise olarak inşa edilen yapı, 1997 yılından beri camii olarak kullanılıyor

2024 yılında Valilik tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları neticesinde dış cephe tadilatı tamamlandı, İç kısımlarda bulunan fresklerde restorasyon çalışmaları ve konservasyon imalatları devam ediyor.