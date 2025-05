Muğla’nın Fethiye ilçesinde 17 okuldan 600 öğrencinin katılımıyla düzenlenen "Geleceğin Yıldızlarını Arıyor" futbol turnuvası başladı. Açılışı Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Fethiyespor Kulüp Başkanı Esat Bakırcı birlikte yaptı.

Fethiyespor’un geleceğin yıldızlarını keşfetmek amacıyla düzenlediği futbol turnuvası, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Fethiyespor Kulüp Başkanı Esat Bakırcı’nın başlama vuruşuyla start aldı. Turnuvaya 17 farklı okuldan 7-11 yaş aralığında toplam 600 öğrenci katılıyor. Turnuvanın açılış törenine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiyespor Kulüp Başkanı Esat Bakırcı, Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ve Fethiyespor Teknik Direktörü Selahattin Dinçel ve Fethiyespor yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaymakam Ertaş, "Burada esas önemli olan, sporu yaymak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak" derken, Kulüp Başkanı Bakırcı, "Çocuklarımızı sporla buluşturmak en büyük hedefimiz," dedi. Teknik Direktör Selahattin Dinçel ise turnuvanın geleneksel hale getirilmesinin planlandığını belirtti.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, açılışta yaptığı konuşmada organizasyonun amacına dikkat çekerek, "Bugün çok güzel bir görüntü var. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz hep beraber Fethiyespor’un öncülüğünde bir turnuva düzenliyorlar. Çok küçük çocuklarımız burada takımlar halinde yarışacak. Amacımız tabii ki yarışmaları desteklemek. Fakat burada esas önemli olan, sporu yaymak, gençler arasında özendirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak. Fethiyespor’umuz burada çok güzel ve önemli bir görev icra ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Spor Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fethiyespor Kulüp Başkanı Esat Bakırcı da açılışta yaptığı konuşmada çocukların spora yönlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Kaymakamımız da bu görevde bizlerle birlikte. Her zaman söylediğim gibi, en büyük amacımız çocuklarımızı sporla buluşturmak. Bu, hayatın içinde sosyal bir hayata sahip, iyi bir insan olarak yetişmeleri açısından çok önemli. Eğer spor yaptırabilirsek, sosyalleştirebilirsek, onları okumaya yönlendirebilirsek çocuklarımız için çok farklı bir gelecek olur. En başta da benim en büyük hedefim, çocuklar arasında sporu yaymak. Her türlü kötü alışkanlıktan ve olumsuz davranıştan onları uzaklaştırmak. Spor yapan çocuklardan korkmayın, onların arkasında olun. Tüm ailelere sesleniyorum. Çocuklarımız için spor okulumuz açılmış durumda. Onları en iyi şekilde kulübümüze getirsinler. Projemize, hocalarımız dahil altyapıdaki tüm hocalarımıza, tüm ekiplerimize destek veriyoruz. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için biz ne kadar çabalarsak, velilerimiz de o şekilde yanımızda olsunlar. Burada çocuklara spor yaptırsınlar. Her türlü eksikliğimizi onlar için gideriyoruz. Fethiyespor’umuz için onlara ihtiyacımız var, çocuklarımıza ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Fethiyespor Teknik Direktörü Selahattin Dinçel ise turnuvanın uzun vadeli hedeflerine dikkat çekerek, "Fethiye’de bugün çok güzel bir futbol, spor şenliği başladı. Fethiyespor’un öncülüğünde, Kaymakam’ın, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gençlik ve Spor Birimimizin, Belediye Başkanımızın destekleriyle 7-8 yaş grubuyla 11-12 yaş grubu arasında yaklaşık 45 farklı takımın mücadele edeceği ve 29 Mayıs’a kadar sürecek bir turnuva başladı. Özellikle şunu söylemek istiyorum, Fethiyespor’da, Fethiye’de spor bilincinin artması, çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve sporun içinde kalmaları için bu organizasyonun geleneksel hale getirilmesi düşünülüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda organizasyon daha geniş katılımla devam eder. 29 Mayıs’ta final maçlarıyla bitecek olan turnuvanın en ufak bir problem yaşanmadan geçmesini temenni ediyorum. Özellikle turnuvanın en büyük destekçisi olan Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Çocuklara her müsabaka sonrası yemek ve içecek ikramı kendileri tarafından verilecek. Burada müsabakaları izleyen velilerin ikramları da yine hastane tarafından karşılanıyor. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah keyifli, güzel bir 3 hafta geçiririz" diye konuştu.