KO-MEK kursiyerlerinin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler bu kez Gebze ve Darıca’da görücüye çıkacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), 20. yıl ilçe sergilerine devam ediyor. 6 ilçede sergi açılışlarını geride bırakan KO-MEK, yeni haftaya Gebze ve Darıca ilçe sergileriyle başlayacak. Her iki sergide de birbirinden güzel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

GEBZE VE DARICA İLÇE SERGİLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temalı sergilerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar Körfez, Derince, Kartepe, Dilovası, İzmit ve Başiskele ilçesinde yoğun ilgi gören sergiler, bu hafta Gebze ve Darıca’da sanatseverler ve vatandaşlarla buluşacak.

SERGİLER KÜLTÜREL MİRASI YAŞATIYOR

KO-MEK’in geleneksel el sanatları ve kültürel mirası yaşatmayı amaçladığı sergiler, ziyaretçilere Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan zengin bir kültürel yolculuk sunuyor. Tüm vatandaşların ücretsiz bir şekilde ziyaret edebileceği sergilerde bu hafta Gebze ve Darıca ilçe sergilerinin açılışı gerçekleştirilecek. Buna göre Gebze ilçe sergisi 13 Mayıs Salı (yarın) günü Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak. Darıca ilçe sergisi ise 14 Mayıs Çarşamba günü Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde yine saat 14.00’te görücüye çıkacak.