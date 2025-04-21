Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine (MSKÜ) bağlı Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan "Lokman Hekim Uygulama Laboratuvarı", Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nin katkılarıyla hizmete girdi.

Laboratuvarının açılışı; MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Uysal, Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Barış Gürcü, Fethiye Alzehimer Derneği Başkanı Op. Dr. Mehdi Sadat, akademik ve idari personeller ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Uysal, Lokman Hekim Uygulama Laboratuvarının, eğitim öğretim süreçlerinde öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirmelerine ve daha etkin öğrenme alanlarına sahip olmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yüksekokulun her iki programında da uygulamalı derslerin ağırlıklı olduğunu vurgulayarak, uygun ve nitelikli fiziki ortamların sağlanmasının bir gereklilik olduğunu ifade etti.

"Okulumuzun en büyük ihtiyaçlarından biri olan laboratuvar eksikliğini giderdik"

Dr. Uysal, "Temel misyonumuz, sağlık gibi hayati bir alanda görev alacak nitelikli teknikerler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, kaliteli bir eğitim sunabilmek için uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz laboratuvarımız artık öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Bu gelişmenin öğrencilerimize, akademik kadromuza ve tüm paydaşlarımıza katkı sunmasını temenni ediyorum. Yaşlı Bakım Programı ve İlk ve Acil Yardım Programlarında yaşlı bakım teknikeri ve paramedik yetiştiriyoruz. Uzun yıllardır okulumuzun en büyük ihtiyaçlarından biri olan laboratuvar eksikliğini, gerçekleştirdiğimiz açılışla giderdik. Bu önemli ihtiyacın karşılanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle bu laboratuvarın kurulmasında büyük katkıları olan Alzheimer Derneği Başkanı Sayın Dr. Mehdi Sadat hocama en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi sayesinde Esnaf Hastanesi ile irtibata geçtik. Esnaf Hastanesi de bizleri kırmayarak, kısa sürede laboratuvarımızın kurulmasına destek oldu. Bu vesileyle hem Alzheimer Derneği’ne hem de Esnaf Hastanesi’ne kurumumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Laboratuvarımızın okulumuza, üniversitemize, ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.