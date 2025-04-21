Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yeşil alanlar budanıp temizleniyor, eksiği olan parkların bakım onarım çalışmaları sürüyor.

Akdeniz Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların dinlenmek, nefes almak ve ailece piknik yapmak amacıyla ziyaret ettiği parklar, yeşil alanlara ve spor sahalarına yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Bir yandan çim biçimi, budama ve temizlik yaparak yeşil alanların görsel güzelliğini arttıran ekipler, kimi parklarda da zaman içinde zarar gören bank ve kamelyaları yeniledi, ayrıca bazı parkların oyun grupları ve aydınlatma gruplarının tamirini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ahmet Kaya Parkı, Çilek Mahallesi cezaevi arkası park, Anadolu Mahallesi Fatma Mirici Parkı, Yeşilçimen Mahallesi İlkokulu bahçesi, Çay Mahallesi TOKİ cami bahçesi, Çay Mahallesi spor sahası, Palmiye Parkı, Huzurkent Tahir Sarı Parkı, İhsaniye Melemez Mahallesi, Huzurkent, Çay Mahallesi Üçgen Park, Karaduvar Sardalye Parkı, Romanlar Parkı, Karaduvar OPET arkası park, Zafer Parkı, Barış Parkı, Karacailyas Aile Sağlığı Merkezi Parkı, Sinan Tanış Parkı, Defne Parkı ile Akdam Parkı’nda çim kesimi ve ağaç budama; ayrıca bank ve kamelya, oyun grupları ve aydınlatma elemanlarını yenileme çalışmaları yaptı.