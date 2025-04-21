Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda Kepez Belediyesi’nin "Sera Atıkları Tehdit Değil, Toprağa Can Olsun" projesi, "Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları" kategorisinde ödüle layık görüldü. Başkan Mesut Kocagöz, "Çevreci projelerle geri dönüşüme katkı sunmaya, kentimizi ve doğamızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kepez Belediyesi’nin, çevreye duyarlılığı ve sürdürülebilir kent yaşamına katkı sunan "Sera Atıkları Tehdit Değil, Toprağa Can Olsun" projesi, ödülle taçlandırıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda, Kepez Belediyesi’nin projesi "Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ödül, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça tarafından takdim edildi.

"Her şey yaşanabilir bir dünya için"

Kepez Belediyesi olarak ‘Sera Atıkları Tehdit Değil, Toprağa Can Olsun’ projesi ile ödüle layık görülmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kocagöz, "Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizleri ödüle layık gören jüriye teşekkür ediyorum. Çevreci projelerle geri dönüşüme katkı sunmaya, kentimizi ve doğamızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her şey yaşanabilir bir dünya için" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde ödüle layık görülen Finike Belediyesi’nin de ödülünü takdim eti.

"Atıklar kompostla toprağa dönüyor"

Kepez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sera Atıkları Tehdit Değil, Toprağa Can Olsun" projesi, bölgedeki yoğun sera tarımından kaynaklanan bitki atıklarının geri dönüştürülmesini hedefliyor. Yüksek organik değere sahip olan bu atıklar, gelişi güzel alanlarda biriktirilmek yerine, kompost üretim makinesi ile işlenerek doğaya kazandırılıyor. Elde edilen organik kompost, üreticilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Böylece hem çevreye zarar verebilecek atıklar bertaraf ediliyor hem de üreticilerin kaliteli ve verimli tarım yapmaları destekleniyor. Proje, 614 bin 135 nüfuslu Kepez ilçesindeki 397 bin 869 dekar alanda sera yöntemiyle üretim yapan vatandaşların hem atık yönetimine hem de verimli tarıma katkı sağlıyor.