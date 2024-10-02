Fethiye Kaymakamlığı öncülüğünde Çocuk Koruma Kanunu ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında, Çocuk Koruma Kanunu ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantıları gerçekleştirildi. İlgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve yapılacak yeni faaliyetler planlandı. Toplantıda çocukların korunması, kadına yönelik şiddetle mücadele ve bağımlılık konularında ilçedeki mevcut duruma dikkat çekildi. Bu sorunlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için ilgili kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Toplantı, kurumların bu alanlarda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.