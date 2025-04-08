Fethiye’de Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’ne bağlı Yunus ekipleri, kovalamaca sonucu 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de devriye görevi yapan Yunus timleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada, şüpheli V.T.’nin "Hakaret", "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Kimliğinin tespit edilmesinin ardından şahıs gözaltına alınarak ilgili birimlere teslim edildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.