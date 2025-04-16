İl genelinde altyapı eksiklerinin giderilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MUSKİ tarafından çevre ve doğanın korunması için büyük önem taşıyan atıksu altyapısının geliştirilmesi mevcut hatların iyileştirilmesi ve ilave yatırımlarla güçlü bir kanalizasyon sistemi oluşturulması için yatırımlar sürüyor.

Son olarak Fethiye Taşyaka Mahallesinde uzun süredir tıkanıklıkların yaşandığı bu nedenle taşmaların meydana geldiği kanalizasyon hattın çalışma başlatan ekipler bu hatların yenileme işlemlerini sürdürüyor. Deforme olan ve artık çapları yetersiz kalan hatlar bulundukları yerden taşınarak yol seviyesinin altına indiriliyor.

Mahalle Muhtarı Tufan Okşaş altyapı eksiği ile ilgili sorunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a söylediklerini ve sıkıntının giderilmesi için hemen çalışmaların başladığına vurgu yaparken, "Ahmet Başkanımız sağolsun altyapımızın eksikliğini söyledik. O da bize olumlu cevap verdi. Ekiplerle görüştü. Mayıs ayına kadar işin bitebileceğini bildirdi. Biz de teşekkür ettik. Şu anda çalışma yapıyoruz. 30 seneden beri yolun kenarında olan kanalizasyon giderimizin olması gerektiği yerde yolun altında olması gerekiyor. Çünkü yolun kenarında sağlık açısından hiç şey olmuyor. Kaçmalar oluyor. Ama normalde olması gerektiği yerde olursa daha iyi. Hem çalışmamızı yapacağız" diye konuştu.