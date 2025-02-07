Muğla Fethiye’de 28 yıldır hizmet veren Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, sağlık alanındaki yatırımları ile takdir topladı. Hastane tarafından satın alınıp ilçeye getirilen en son teknolojiye sahip yapay zeka destekli yeni MR cihazının kurulumu yapılarak hizmet vermeye başladı.

Fethiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, ileri teknolojiye sahip yeni MR cihazını hizmete sundu. Yapay zeka desteğiyle donatılmış olan cihaz, tüm vücut tarama, yüksek çözünürlük, sessiz ve kısa tarama süresi gibi özelliklerinin yanı sıra 200 kg taşıma kapasitesi ve radyasyon olmadan kemik görüntüleme imkanı gibi yenilikçi avantajlar sunuyor. Özellikle çocuklar ve MR fobisi olan hastalar için anestezi ile çekim yapılabilmesi, cihazın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Radyoloji Uzmanı Dr. Aslı Sertel, yeni MR cihazının tanı ve tedavi süreçlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

"Yeni MR cihazıyla daha iyi hizmet"

5 yıldır hastanede görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Aslı Sertel, yeni MR cihazının tanı ve tedavi süreçlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Dr. Sertel, "Yeni cihazımız sayesinde birçok hastalığın tanısında çok daha kaliteli görüntüler elde edebiliyoruz. Yapay zeka desteği ve deneyimli ekibimizle hastalarımız masadan kalkmadan ek çekim yapma imkanımız var. Ayrıca meme kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri gibi hastalıkların tanısında kullanılan özel çekim yöntemlerini rutinlerimize ekledik. Böylece şikayetlere uygun tanıyı hızla koyup tedaviye başlayabileceğiz" dedi.

"Fethiye’ye gururla yeni teknolojiler kazandırıyoruz"

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Barış Gürcü, 2025 yılı öncesinde MR ünitesinin yenilenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hastanemiz teknolojik yeniliklere uyum sağlıyor ve bu da doktorlarımızın hastalarımıza en iyi şekilde hizmet sunmalarını mümkün kılıyor" diyerek Fethiye’ye böyle bir cihazı kazandırmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Yeni MR cihazının detaylarını paylaşan Radyoloji Teknikeri Sueda Koç, "Cihaz, kısa sürede tamamlanan çekimleriyle hastalarımıza konforlu bir deneyim sunuyor. Özellikle yüksek çözünürlükte sunduğu görüntülerle tanı koyma sürecinde büyük kolaylık sağlıyor" diyerek cihazın hasta memnuniyetini artıracağını belirtti. Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, yeni MR cihazı ile hem Fethiye halkına hem de çevre bölgelerden gelen hastalara ileri düzey sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.