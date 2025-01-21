MERSİN BÜYÜKŞEHİR İLE 2024 YILI ‘KÜLTÜR VE SANAT’IN YILI OLDU

‘FESTİVALLER ŞEHRİ MERSİN’DE 2024 YILI DOLU DOLU GEÇTİ!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, gerçekleştirdiği etkinliklerle Mersinlileri ve diğer il, ilçelerden etkinliklere katılım gösteren 7’den 70’e herkesi 2024 yılında da kültür ve sanata doyurdu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı kentin milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal, turistik değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla; seminer, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, konser, seremoni, kermes, tanıtım günleri ve benzeri faaliyetler gerçekleştirdi. Sanat toplulukları; Mersin Şehir Tiyatrosu’nun başarısını sadece Mersin’de değil ülke genelinde göstermek ve tanıtılmasını sağlamak için turneler ve festival gibi organizasyonlara da katılarak, kentin sosyal ve kültürel anlamda tercih edilen bir yer haline gelmesini sağladı.

Büyükşehir, kültür-sanat alanında da ‘fırsat eşitliği’ ilkesini gözetiyor

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı; 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği tiyatro etkinlikleri sayesinde; 44 yetişkin oyunu ile 12 bin 9 kişiye; 27 çocuk oyunu ile 6 bin 626 çocuğa ulaştı. ‘Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ adlı çocuk oyunu 54 kez sahneledi ve 101 bin 140 çocuğu sanatla iç içe yetiştirmek için adımlar atarken, kentte sanat ruhunu da diri tutmaya devam etti.

Her çocuk eşit şartlarda eğlenebilsin ve öğrenebilsin diye; hem dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşmak, hem de yerel tiyatro sanatçılarını desteklemek amacıyla çocuklara yönelik ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinlikleri ile sanatsal faaliyetler düzenlendi. Büyükşehir tarafından düzenlenen ‘Yayla Şenlikleri’ kapsamında ise, kırsal kesimlerdeki vatandaşlar kültür ve sanatla buluşurken, merkezde de yaz boyu sahil bandında pop ve akustik konserlerle Mersinliler müziğe doydu.

Büyükşehir’in yeni ana hizmet binasında 2024 yılında açılan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sahnesi’ ile Büyükşehir Binası adeta bir kültür-sanat yuvası haline getirildi. Kültür-sanat aktivitelerinin de gerçekleştirilebildiği Belediye Ana Hizmet Binası, bu sayede çocukların ve halkın hizmetine açıldı. Her hafta oyun gösterimi yapılan Çocuk Sahnesi sayesinde, 2024 yılında Büyükşehir’in ana hizmet binasının koridorlarında çocukların şen sesleri yükseldi.

Festivaller Şehri Mersin’de 2024 yılı da dolu dolu geçti

Kentin dört bir yanında gerçekleşen sanatsal faaliyetler ve etkinliklerle Türkiye’de adından söz edilen bir kent haline gelen Mersin; Büyükşehir tarafından 2024 yılında da gerçekleştirilen etkinliklerle adeta festivaller şehri haline geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen; ‘3. Uluslararası Tarsus Festivali’, ‘2. Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali’ ile ‘3. Mersin Gençlik Festivali’ de 2024 yılına damgasını vurdu.

2024 yılına ‘2. Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali’ ile başlayan Mersin, 4 gün boyunca devam eden festivalde Türkiye’nin yanı sıra, Fransa’nın da birbirinden değerli yazarlarını ağırladı. Her yıl daha yoğun bir katılımın olduğu ve Cumhuriyet’in 101. yıldönümü olması sebebiyle 3 gün boyunca devam eden ‘3. Mersin Gençlik Festivali’ ile beraber vatandaşlar; masa tenisi, balon futbolu, badminton, canlı langırt, Just Dance, Cosplay, Pubg gibi hem bireysel, hem gruplar halinde oynanan dijital ve fiziksel oyunlarla doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Festival kapsamında sahne alan Melike Şahin ile Dolu Kadehi Ters Tut da Mersinlilere unutamayacakları bir festival yaşattı.

Tarsus’u marka haline getiren ‘3. Uluslararası Tarsus Festivali’ de binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tarsus’un eşsiz tarihi dokusu, sanatı, kültürü ve birbirinden lezzetli yemeklerini tüm dünyaya tanıttı. Çevre il ve ilçelerden de vatandaşların katıldığı, 3 gün dolu dolu geçen festival sayesinde kentin bütün sokakları karnaval alanına döndü. 3. Uluslararası Tarsus Festivali’nde sahne alan Candan Erçetin ile Madrigal de Tarsus’u coşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 yılında, ‘Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ sloganıyla düzenlenen ‘3. Uluslararası Tarsus Festivali’, dolu dolu program içeriğiyle 1-2-3 Kasım tarihlerinde Mersinlilerle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan etkinliklerle Mersin 2024 yılını, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda kurulan yılbaşı pazarı, çeşitli etkinlikler ve ‘Erdem Kınay Yılbaşı Sokak Partisi’ etkinliği ile kapattı.

Özdülger: “Amacımız; yaptığımız faaliyetlerin bütün vatandaşlarla buluşması”

Katılımcı, kapsayıcı, bütünleştirici ve sürdürülebilir bir yıl geçirdiklerini söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Amacımız; yaptığımız çalışmaların 13 ilçemizin en uç noktasına kadar ulaşmasını sağlamak. Bu noktada çocuklara, gençlere, kadınlara yönelik yaptığımız kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz, Mersin’e Değer Katanlar (MEDEKA) ve Tarsus’a Değer Katanlar (TADEKA) yapısıyla oluşturduğumuz önemli festivallerimiz, bizim için olmazsa olmaz” dedi. Mersin’i insan akınına uğratan Uluslararası Tarsus Festivali, Gençlik Festivali ve Uluslararası Edebiyat Festivali’nin de 2024 yılında 3’üncüsünün düzenlediğini kaydeden Özdülger, “Katılımın yüksek olduğu, içeriğiyle tüm vatandaşlarımıza hitap eden; gelen sanatçılarla, yazarlarla vatandaşlarımızın buluştuğu, hedefimizin de bu olduğu bir yıl oldu” diye konuştu.

Kültürel etkinlikleri çocuklarla buluşturmayı da çok önemsediklerini vurgulayan Özdülger, “Özellikle kırsal bölgelerde ve dezavantajlı bölgelerdeki ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinliğimiz, sürdürülebilir ve bütünleyici yaklaşımımıza önemli bir örnektir. Bu etkinliği, kent genelindeki 806 mahallenin 470’inde gerçekleştirdik. Amacımız; çocuklarımızın sanatla buluşarak eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki sanat; halkın sıkıntılı ve mutsuz anında ona bir yol açan, umut veren, aynı zamanda ruhuna huzur veren çok kıymet verdiğimiz bir çalışma” şeklinde konuştu. ‘Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın’ projesine de değinen Özdülger, “Bu konuda yaptığımız çalışmalar da bizi mutlu ediyor. Çocuklardan, velilerden, öğretmenlerden aldığımız dönütlerle de kendimizi iyi hissediyoruz. Bunu daha iyi ve hızlı şekilde yapmak için de motivasyon sağlamış oluyoruz” sözlerine yer verdi.

“Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün farkındayız”

Sanatın üretim sürecinin maddi olarak külfetli olduğunu da söyleyen Özdülger, “Sanatı oluşturmak bir sanatçı veya sanat kurumu için pahalı bir şey olabilir, ama biz bunun vatandaş üzerindeki olumlu yönlerini bildiğimiz için, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşla sanatı buluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu noktada yapmış olduğumuz konserlerimiz, temsillerimizin bilet fiyatları son derece cüzi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 2025 yılında bu fiyatları artırmayacağız. Çünkü istiyoruz ki, halkımız çok rahat bir şekilde sanata ulaşsın. Hayal gücünü kullanarak huzurlu, mutlu olsun istiyoruz. Zaten dışarıda yaptığımız tüm etkinliklerimiz ve konserlerimizin tamamı ücretsiz. 2025 yılında her şeye zam gelirken, bilet fiyatlarına zam yapmadık” diye konuştu.