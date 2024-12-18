Muğla’nın Marmaris ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan ve daha sonra Antalya’ya sevk edilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un genç hayranı Talha Siraç Ünlü, Tayfur’un sağlığına kavuşması için dua ederek, hastane önünde nöbet tutuyor.

Marmaris’teki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Medical Park Antalya Hastanesi’ne sevk edilmişti. Burada başarılı bir ameliyat geçiren Tayfur’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak genç hayranı Talha Ünlü(17), hastane önünden ayrılmayarak sanatçının sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyor. Ünlü, Tayfur’un Antalya’ya getirildiği gece haberi aldığını belirterek, dün sabah saatlerinde sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldiğini ifade etti.

“Her şarkısı ezberimde”

Babasının evde sürekli dinlemesi sayesinde Ferdi Tayfur’un sesiyle 11 yaşında tanıştığını aktaran Talha Siraç Ünlü, 6 yıldır sanatçının oynadığı filmlerin, şarkılarının ve tarzının hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıkladı. Ünlü, Ferdi Tayfur’un şarkılarını sürekli dinlediğini ve onun gibi giyindiğini belirterek, "Şarkılarının girişi, sesi her zaman beni etkiliyor. Her şarkısı ezberimdedir. Bu bir hastalık gibi bir şey, dinlemediğinde insanın dinleyesi geliyor" dedi.

Ferdi Tayfur dinleyerek saz çalmayı öğrendi

Talha Ünlü, yaşıtlarının rap müzik hayranlığına rağmen kendisinin Tayfur’un yolunda gittiğini ifade ederek, “İyi ki Ferdi Tayfur hayranı olmuşum, onun yolundan gitmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 6-7 aydır saz çalıyorum. Ferdi Tayfur’un şarkılarını dinleyerek, dikkatli bir şekilde saz çalmayı öğrendim. Başka bir şarkıyı severek çalmam ama Ferdi Tayfur şarkısı olduğunda direkt çalarım" şeklinde konuştu.

“5 dakika da olsa kendisiyle tanışmak isterim”

Tayfur’un filmlerini sıkça izlediğini ve karakterinin mütevazılığını takdir ettiğini ifade eden Ünlü, “Derbeder filmini 10 15 kez izlemişimdir. Bu bir hastalık, insan vazgeçemiyor. Röportajlarından izlediğim kadarıyla karakteri çok mütevazı bir insan. Kendisini çok seviyorum. 5 dakika da olsa kendisiyle tanışmak isterim” şeklinde konuştu.

Talha Ünlü, Ferdi Tayfur’u hayranlıkla takip etmeye devam edeceğini ve onun gibi bir sanatçının peşinden gitmeye karar verdiğini belirterek, Tayfur’un hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkacağı günü sabırla bekliyor.