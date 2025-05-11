Düzce Üniversitesi tarafından büyük bir heyecanla düzenlenen DÜFest 2025 Öğrenci Festivali, ikinci gününde de sanatın, müziğin, kültürün ve coşkunun buluşma noktası oldu. Katılımcıların yoğun ilgisiyle devam eden festival, birbirinden farklı etkinliklerle Konuralp Kampüsü’nü adeta bir kültür sanat merkezine dönüştürdü.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahne aldığı "Genç Yetenekler Müzik Festivali" ile başlayan program, gün boyunca süren DÜFest Panayırı, katılımcılara resmi ve özel kurum stantlarını gezme ve etkileşimli atölye çalışmalarına katılma fırsatı sundu. Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören Kazakistanlı uluslararası öğrencilerimizin dans gösterisi ise büyük bir ilgi ile izlendi.

Renklerin dansına sahne olan Colorfest’in ardından, Kültür Sanat ve Dans, Spor Bilimleri, Sosyal Danslar ile Kafkas Halk Dansları, Şarkıları ve Müzikleri Toplulukları uyum ve enerji içinde sundukları gösteriler ile izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Öğrenci konserleri kapsamında sahne alan öğrenciler, müzikleriyle festivalin ritmine ortak olurken, DJ Tolga Yılmaz, enerjiyi geceye taşıdı. Güçlü yorumlarıyla festivalin ikinci gününe damga vuran Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Mustafa Gökay Ferah ve Gülay Arslan dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatarak alkış topladı.

DÜFest 2025’in ikinci günü, kültürlerarası etkileşim, sanatsal performanslar ve müziğin birleştirici gücüyle katılımcılara dolu dolu bir festival deneyimi yaşattı.