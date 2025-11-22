Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç için Rize’ye gelen Fenerbahçe’yi taraftarlar havalimanında coşkuyla karşıladı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor’un konuğu olacak olan Fenerbahçe, İstanbul’dan 17.00’de havalanan uçak ile Rize- Artvin Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Oyuncular uzatılan formaları imzalarken, otobüse bindikten sonra taraftarın çağrısı ile geri inen Teknik Direktör Domenico Tedesco, oyunculardan Mert Hakan Yandaş ve Başkan Saadettin Saran taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Oyuncular daha sonra kara yolu ile kalacakları otele gelerek odalarına çıktı.