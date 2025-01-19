Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’u 4-0 mağlup ederken, goller forvet oyuncularından geldi.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti. İlk yarıda gol sesi çıkmayan müsabakada sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu. Mücadeleye 11’de başlayan Youssef En-Nesyri 69 ve 71. dakikalarda topu ağlara gönderirken, 74. dakikada da Edin Dzeko’nun kaydettiği golde pası veren isim oldu.

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Faslı forvet Adana’da attığı gollerle bu sezon Süper Lig’de 10 golüne ulaştı.

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko da 3 maç sonra gol sevinci yaşarken, ligdeki 10. golüne imza attı.

Cenk Tosun’dan siftah

Fenerbahçe’nin deneyimli forveti Cenk Tosun, 76. dakikada Edin Dzeko’nun yerine oyuna girdi. Cenk, 90+1. dakikada Sofyan Amrabat’ın ortasında kafayla topu filelere gönderdi. Bu sezon ligde 5 maçta süre alan 33 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi’nde de 3 maçta forma giydi. Cenk Tosun, Adana Demirspor maçında attığı golle sarı-lacivertli forma altında resmi maçlarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Tadic asistlerine devam etti

Adana ekibine karşı yedek başlayan Dusan Tadic, 2 golde katkı sağladı. Mücadelenin 66. dakikasında Oğuz Aydın’ın yerine dahil olan Tadic, En-Nesyri’nin gollerinde gol pası veren isim oldu. Bu sezon sarı-lacivertli takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Sırp futbolcu, ligde 9. asistine imza attı. Dusan Tadic’in ligde 8 golü de bulunuyor.

Kaynak: iha