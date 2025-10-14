Adana’nın Feke ilçesinde yaşayan milli sporcu Fatma Gül Çoban, kadınlar serbest güreş 40 kilo kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Toros Dağları eteklerinde yer alan, yaklaşık 17 bin nüfuslu Feke ilçesinden çıkarak Türkiye’yi 8-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Romanya’da düzenlenen Avrupa Balkan Şampiyonası’nda U17 Kadınlar Serbest Güreş 40 kilo kategorisinde temsil eden Fatma Gül Çoban gümüş madalya kazandı.İlçeye gurur yaşatan Çoban’ı, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, evinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Özen,"İlçemizden çıkan iki milli sporcumuzla gurur duyuyoruz. Fatma Gül Çoban ve Elanur Berber, Feke’nin adını spor arenasında duyurarak bizlere büyük mutluluk yaşattı. Başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Başarılı sporcu Fatma Gül Çoban ise ailesinin ve antrenörlerinin desteğiyle disiplinli bir şekilde çalışarak başarıya ulaştığını belirterek, "Ülkemi ve ilçemi temsil etmekten büyük bir gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.