Sakarya’nın Hendek ilçesinde belediyeye ait tırın taşıdığı taş kırma makinesinin devrilmesi neticesinde hayatını kaybeden Abdullah Bakır son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Dikmen Mahallesi Çakuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek Belediyesi’ne ait Y.A. kontrolündeki 54 KY 832 çekici plakalı tır ile taşınan taş kırma makinesi, aracın virajı döndüğü esnada devrildi. Kupa kısmında yolcu olarak bulunan belediye personeli Abdullah Bakır (39) sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde belediye personeli Bakır, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Bakır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Bakır, Hendek Merkez Yeni Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hendek İlçe Aile Kabristanlığına toprağa verildi.