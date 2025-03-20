Isparta merkeze bağlı Direkli köyünde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Fatma Sel’in eski kerpiç evi kendiliğinden yıkıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Fatma Sel’e yeniden bir ev inşa edilmesi amacıyla briket ve malzeme desteğinde bulunuldu.

Merkeze bağlı Direkli köyünde yalnız yaşayan Fatma Sel’in eski kerpiç evinin duvarları yaklaşık 3 ay önce göçtü. Kullanılamaz hale gelen ev tamamen yıkılırken, Fatma Sel kardeşinin evinde yaşamaya başladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, durumu öğrenir öğrenmez Fatma Sel’e yeni bir ev yapılması için malzeme desteğinde bulunulması talimatını verdi. Isparta Belediyesi, yeni evin inşası için briket ve malzeme desteğinde bulunurken, Fatma Sel’in akrabaları ve köy halkı tarafından evin inşaat çalışmaları başladı. Köy halkı imece usulüyle evin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Fatma Sel, eski kerpiç evinin duvarlarının göçtüğünü, tadilatının mümkün olmaması dolayısıyla tamamen yıkıldığını söyledi. Yeni ev yapımı için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in briket ve malzeme desteğinde bulunduğunu dile getiren Sel, "Başkanımızdan Allah razı olsun, ne istesek veriyor. Kardeşlerimle yeni evi yapıyoruz" dedi.

Direkli Köyü Muhtarı Hasan Erkek ise Fatma Sel’in eski kerpiç evinin 3 ay önce yıkıldığını dile getirdi. Muhtar Erkek, "Fatma teyze beni çağırdı ‘ne yapacağız? diye sordu. Teyzemize ‘Arkamızda Şükrü başkanımız olduğu sürece Allah’ın izniyle korkma’ dedim. Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bey’i gönderdi. Kendisi baktı, inceledi ve briketlerimizi gönderdi. Biz Şükrü Başkanımızdan razıyız, Allah razı olsun. Köyümüzü Isparta’nın mahallesinden ayırt etmiyorlar" ifadelerinde bulundu.