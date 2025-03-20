AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’da sağlık alanında önemli yatırımlar yaptıklarını ilçelerde sağlıklı yaşam merkezlerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Ali Osman Sönmez Hastanesi’ni yıl sonuna kadar açacağız. Hastanelerde yoğun bakım kapasitesini arttırdık. Bu sayede 2025 yılında hiç bir yoğun bakım hastası başka illere sevk edilmedi. 2024 yılında Bursa’da 43,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti verilmesi hizmet yoğunluğunu ortaya koyuyor" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, devam eden sağlık yatırımlarının yanı sıra, yapılan hizmetlerin öneminden bahsetti. 2025 yılı sonuna kadar Ali Osman Sönmez Hastanesini hizmete açılacağını belirten Başkan Gürkan, "Yatırımlarla birlikte sağlık çalışanlarının gösterdiği özveri, takdire şayandır. Bursa’da 2024 yılında sadece 17 hasta, onlara özel nitelikli olduğu için sevk etmişiz. 2025 yılında daha yoğun bakım sevkimiz olmamış" dedi.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sağlıktan ekonomiye, ulaşımdan turizme kadar bir çok konu hakkında açıklamada bulundu. Bursa’ya yapılan ve yapılacak olan sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Gürkan, "AK Parti hükümeti olarak öncelikle vatandaşımıza en büyük hizmet noktasında gayret ettiğimiz ve sunduğumuz hizmetlerden bir tanesi, sağlıktır. Bu konuyla ilgili de Bursa’da ciddi yatırımlar yapıldı. Bursa Şehir Hastanesi’nin ardından şehrin merkezinde bin 355 yataklı Ali Osman Sönmez Hastanesi için çalışmalar başlamıştı. 2024 yılında hizmete alınacaktı. Ancak yüklenici firmanın iflası sebebiyle yeniden ihaleye çıkıldı. Şimdi yeni bir firma inşaatın yapımını üstlendi. Kısmetse, 2025 yılı sonuna kadar burayı hizmete açacağız" dedi.

‘İnşallah önümüzdeki süreçte, yatırımları devam eden birçok inşaat tamamlanacak’ diyen Gürkan, "Sadece Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi değil, yatırımı devam eden Ayten Bozkaya Spastik Hastanesi var. Ardından ise Muradiye Devlet Hastanesi var. Muradiye Devlet Hastanesi, tescilli bir yapı olması sebebiyle çalışmalar hızlı ilerleyemiyor. Çünkü çakılan bir çivi için bile anıtlar kurulundan onay alınması gerekiyor. Şu an yüzde 15 seviyelerine geldik. Planların onaylanmasından sonra inşaat sürecinin biraz daha hızlanacağını düşünüyoruz. Bizde yakından takip ediyoruz. Ayrıca, Ali Osman Sönmez Hastanesi’ne taşınacak olan Çekirge Devlet Hastanesi’nin planlamaları var. Bununla birlikte Dörtçelik Çocuk Hastanesinin planlamalarını yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, "Önümüzdeki süreçte, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yeni yatırımların takipçisi olacağız. Bu yatırımların biran önce hizmete girmesi için elimizden gelenin fazlasını ortaya koymaya çalışacağız. Bursa için emeği geçen, milletvekillerinden yetkililere kadar herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa’da sağlık ocağından şehir hastanesine kadar sağlık çalışanlarının yapmış oldukları hizmetlerin, takdire şayan olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, "Sadece 2024 verilerine baktığımız zaman 43 milyon 500 bin hasta poliklinik hizmeti almış. 2024 yılı içerisinde sadece 17 hastayı, özel nitelikli olduğu için şehir dışına sevk etmişiz. 2025 yılında ise yoğun bakım gerekçesiyle böyle bir sevk gerçekleştirilmemiş. Bu da 3 milyon 300 bin nüfuslu Bursa için ciddi manada büyük bir performans demektir" diye konuştu.