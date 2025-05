Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzon’dan uzak geçirdiği her günü bir kayıp olarak değerlendirirken, şehre ve kulübe olan bağlılığının çok derin olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 61 derece Dergisi’nin mayıs sayısına açıklamalarda bulundu. Tekke, futbol felsefesinde organizasyon, plan, netlik ve cesaret kavramlarının öne çıktığını belirterek, "Oyuna bakış açım sadece top oynama üzerine değil, futbol oynayabilme yeteneği üzerine kurulu. Seyirciler, oyuncuların ne yaptığını ve ne yapmaya çalıştığını net bir şekilde görmeli. Hangi formasyonda olursa olsun, bunu düzenli ve planlı bir şekilde, cesurca yapmaya çalışan bir takım oluşturmayı hedefliyorum" diye konuştu.

"Her teknik direktör değişimlere hazır olmalı"

Her teknik direktörün değişime hazır olması gerektiğini söyleyen 47 yaşındaki teknik adam, "Modern futbolda taktiklerin evrimi aslında yeni bir şey değil, belki de her 10 yılda bir değişim gösteriyor. Son dönemde özellikle set oyunlarının, savunma ve topa sahip olma arzusunun arttığını gözlemliyoruz. Ancak son yıllarda bu durum farklı bir boyut kazandı. Bu ne anlama geliyor? Artık topa fazla hakim olmadan, daha direkt uzun top kullanımı ve geçiş oyunu dediğimiz formasyona dönüldüğünü görüyoruz. Oyun, giderek daha fazla karanlık alanların oluştuğu bir yapıya bürünüyor. Dolayısıyla futbol her 10 yılda bir değişiyor ve gelişiyor. Bu yüzden her antrenörün bu değişime hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Oyun hızlanıyor, sertleşiyor ve fiziksel olarak büyük bir evrim geçiriyor" şeklinde konuştu.

Her oyuncunun farklı olduğunu ifade eden Fatih Tekke, "Her birinin motivasyonunu sağlamak için farklı yaklaşımlar gereklidir. Takım içinde yaşanan problemlerde yalnızca teknik adamın değil, kulübün de doğru bir tavır sergilemesi gerekir. Kulüp, bu tür sorunların yaşanabileceğini öngörmeli ve buna göre plan yapmalıdır. Taraftarın ve basının tepkilerine odaklanmak yerine, kulübün yapısı, ekonomik durumu ve kadro dengesi dikkate alınarak doğru adımlar atılmalıdır. Anlık, duygusal kararlarla, örneğin hoca değiştirmek veya oyuncu transfer etmek gibi çözümler üretmek genellikle etkili olmaz. Elit liglerde kullandığımız dil bu değil, futbol üzerine konuştuğumuz dil bu değil. Türkiye’de ise kendimize özgü bir futbol dili kullanıyoruz" dedi.

"Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum"

Dünya futbolunda takip ettiği isimler olduğunu aktaran Tekke, "Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi zorlamak ve ’başka neler olabilir?’ diye sorgulamak açısından takip ettiğim isimler var. Bunların hepsi yurt dışında. Pep Guardiola’nın oyuna ve sahaya bakış açısı gerçekten çok etkileyici. Oyununu parçalara ve bölümlere ayırarak ele alıyor. Gasperini’nin Atalanta’sı da oldukça dikkat çekici. Takip ettiğim birçok isim var. Dünya futbolunda bazı teknik direktörler bu yenilikçi yaklaşımlarla büyük başarılar elde ediyor ve sürdürülebilir bir sistem kurabiliyor. Ancak bazıları da bu yöntemlerle başarılı olamayarak kısa sürede görevine son veriliyor. Gerçekten çok iyi teknik direktörler var ama Türkiye’de futbolun genel durumunu tartışmak, özellikle bu tür oyun anlayışlarını ele almak çok zor. Türkiye’de futbol konuşmanın önünde ekonomik, sosyal ve kültürel engeller var. Futbolu tartışmak, ülkenin genel yapısı ve ekonomik durumu göz önüne alındığında oldukça zor. İnsanlar futbolla ilgili ciddi bir tartışmaya pek hevesli değiller ve bu tarz konuşmaların geniş kitlelere ulaşma ihtimali oldukça düşük. Hatta bu konuları anlatırken bile, büyük ihtimalle çoğu insan bu cümleleri okumayacaktır. Türkiye’de futbolun mevcut durumu, sosyal ve ekonomik yapının bir yansıması olarak şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor’a olan sevgimiz, ailemize olan sevgimiz gibi"

Taraftarların rolünün çok büyük olduğunu vurgulayan bordo-mavililerin teknik direktörü, "Ancak bazen duygusal tepkilerimi, kızdığımızda verdiğimiz tepkiler ya da sevindiğimizde yaptığımız alkışlar, büyük etkilere yol açabilir. Bu duygusal tepkilerin futbolun doğasında olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak taraftar tepkilerinin belirli bir standarda oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, Trabzonspor’a olan sevgimiz, ailemize olan sevgimiz gibi bir şey. Ailemize kızgınken de onları sevmeye devam ederiz. Aynı şekilde, taraftar olarak da takıma duyduğumuz sevgiyi her durumda göstermeliyiz. Bu süreçte, takımın zarar görmemesi için taraftar tepkilerinin bilinçli olması gerekiyor. Ancak şu anda bu konuda bir standart oluşturmak maalesef oldukça zor görünüyor" şeklinde konuştu.

"Yabancı oyuncuların kültürel farklılıkları iyi analiz edilmeli"

Takımlarda yabancı oyuncuların rolüyle ilgili olarak ise Fatih Tekke, "Türkiye’de, özellikle bu sezon, yabancı ve yerli oyuncular arasında bir ayrım yapmanın anlamı yok. Futbol açısından bakıldığında, yabancı ya da yerli oyuncu ayrımı yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada önemli olan, futbol becerisi, yetenek ve oyuncunun nasıl kullanıldığıdır. Yabancı oyuncuların adaptasyon süreci yalnızca sahadaki oyunlarıyla ilgili değil. Aynı zamanda onların psikolojik yapıları, aile yapıları ve kültürel kodları da çok önemli bir rol oynuyor. Bu farklılıkları anlamak, oyuncuların takıma uyum sağlama sürecinde kritik bir faktör. Bizim için anlam taşıyan bazı şeyler, başka kültürlerden gelen oyuncular için farklı anlamlara gelebilir. Avrupa’daki bazı oyuncular için "anne" kelimesi, bizim için ifade ettiği duygusal derinlikten farklı olabilir. Bu tür kavramları bilmek ve anlamak, oyuncuların birbirlerine daha iyi uyum sağlamalarını sağlar. Ortada bir kulüp organizasyonu var ve kulüp, bu organizasyonu en verimli şekilde işler hale getirmeye çalışıyor. Kulüp, oyuncuları uygun şartlarda transfer eder ve anlaşmaları gerçekleştirir. Oyuncular da kulübün sunduğu imkanlarla antrenmanlarından beslenmelerine kadar düzenli bir şekilde süreci takip ederler. Adaptasyon süreci, disiplinli ve profesyonel bir ortamda yönetildiğinde oldukça basit ilerler" açıklamasında bulundu.

"İstanbulspor benim üniversitem"

Teknik direktörlük kariyerimde en kıymetli zamanlarını İstanbulspor’da geçirdiğini söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "O dönem, oyun anlayışımı geliştirmemi sağlayan çok değerli tecrübeler kazandım. İstanbulspor’da çalışırken çok şey öğrendim ve buradaki deneyimlerim, beni teknik direktörlük yolunda önemli bir noktaya taşıdı. Bu yüzden İstanbulspor’u özel bir yer olarak görüyorum. Orası benim üniversite" dedi.

"Trabzon dışında olduğum her gün bir kayıptı"

Trabzon’a açık biri olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Ben Trabzonluyum ve orada olan her şey benim için çok özel bir yere sahip. O şehre ve kulübe bağlılığım çok derin. İlk yazdığım şiir bile Trabzon üzerineydi. Her şeyim orada; ailem, duygularım, anılarım. Trabzon dışında geçirdiğim her an, bir kayıp gibi geliyor. Trabzon benim için sadece futbol değil, hayatın ta kendisi. Elbette, bu hisleri ülkem için de genişletebilirim ama Trabzon, benim için her zaman biraz daha özel" diye konuştu.

"Eksiklerimizi gidermek için araştırmaya devam edeceğiz"

Fatih Tekke, eksiklerini gidermek için araştırmaya devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Trabzonspor’daki tecrübelerim, futbol kariyerim boyunca bana çok şey kattı. Bu süreçte öğrendiğimiz bazı şeyler, bize ne yapmamamız gerektiğini gösterdi. Yaşadıklarımızdan aldığımız dersler zaman zaman acı oldu ancak bu da gelişimimizin bir parçasıydı. Trabzonspor’da geçirdiğim zaman boyunca sadece futbolu değil, insan ilişkilerini, duyguları ve davranışları da öğrenme fırsatı buldum. Oyuncularla kurduğum ilişkilerde onları tanımak, güven oluşturmak çok önemli. Futbol sadece duygusal bağlarla oynanmaz; bilgiye de ihtiyacınız var. Teknik direktör olarak başarılı olabilmek için futbolun yanı sıra iletişim, kültür ve sosyal etkileşim konularında da bilgi sahibi olmak gerekiyor. Dolayısıyla, eksiklerimizi gidermek ve kendimizi geliştirmek adına sürekli araştırmaya devam etmek çok önemli."