Galatasaray’a veda eden Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılılara veda etmediğini çünkü burasının evi olduğunu belirterek, "Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum" dedi.

Galatasaray’da 14 sezon forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrıldı. Sosyal medya hesabından ’Adanmış Bir Hayatın Hikayesi’ başlığıyla yaptığı paylaşımda Muslera, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim: ’Galatasaray’a efsane olmaya geldim.’ Bu, en başında bir hayaldi ve yıllar geçtikçe o hayal bir hedefe, hedef bir tutkuya, tutku ise bir mirasa dönüştü. Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım. Galatasaray forması altında geçirdiğim her anı, bu büyük camianın tarihine iz bırakacak bir hikayeye dönüştürmek için yaşadım. Bugün geriye dönüp baktığımda, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum: Sözümü tuttum. Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki? Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy’deki Süper Final, 4. yıldız, kaptanlık pazubendini taktığım ilk maç, Beşiktaş’a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5. yıldız... Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısı zafer ve 19 kupa... Ben, Nestor Fernando Muslera... Galatasaray’a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim. Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum. Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle..."