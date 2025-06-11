İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktörlük görevine son olarak Kayserispor’u çalıştıran Bosna Hersek asıllı Hırvat teknik adam Sergej Jakirovic’in getirildiğini duyurdu.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, son olarak Trendyol Süper Lig temsilcisi Kayserispor’u çalıştıran Sergej Jakirovic’i teknik direktörlük görevine getirdi. İngiliz ekibi, 48 yaşındaki teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hull City Başkanı Ilıcalı, Sergej’i göreve getirdikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, oynatacağı futbola inandıklarını vurguladı.

Kayserispor’da ocak ayında göreve başlayan Jakirovic, sarı-kırmızılı takımın başında 17 lig maçında görev yaptı. Jakirovic göreve geldiğinde düşme hattında 17. sırada bulunan Kayserispor, sonraki süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla sezonu 45 puanla 13. sırada tamamladı.