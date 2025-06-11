Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu Senegal’in başkenti Dakar’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte büyük bir coşkuyla kutladı.

Kutlamalar kapsamında elçilik binasına 30 metrelik dev Galatasaray bayrağı asıldı. Kutlamalara ev sahipliği yapan Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, sarı-kırmızı renklere gönül verenlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu coşkuyu birlikte paylaşmak çok güzel. Büyükelçiliğimizi sarı-kırmızı renklerle donattık. Senegal’den tüm Galatasaray’a kucak dolusu sevgiler yolluyoruz" diye konuştu.

"İnşallah 6. yıldızımızı da takacağız"

Galatasaray genel kurul üyesi ve iş insanı Aşkın Demir de geçen yıl şampiyonluğu Senegal’in en büyük heykelinin önünde kutladıklarını hatırlatarak, bu yıl kutlamaların büyükelçilik bahçesinde yapıldığını ifade etti. Demir, "Dursun Başkan’ın da dediği gibi başkaları 4 yıldızı takamadan Galatasaray 5 yıldızı taktı. İnşallah 6. yıldızımızı da takacağız" şeklinde konuştu.

"Galatasaray’a gönül verenlerle birlikte 5. yıldızımızı kutladık"

Kutlamalara katılan ’Musti Kusti’ ismiyle tanınan Senegalli sosyal medya fenomeni Moustapha Ndiaye ise çocukluk aşkı Galatasaray’ın şampiyonluk sevincine Dakar’da denk gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Enes Yörük de şampiyonluk sevincini kıtalar ötesinde Türk toprağında yaşamaktan onur duyduklarını ifade ederek, "Galatasaray’a gönül verenlerle birlikte 5. yıldızımızı kutladık. Çok mutluyuz" dedi.

Taraftarlardan Muhammed Burak Kutlu ise, "5. yıldızımız hayırlı olsun. Uzakta olsak da kalbimiz her zaman Galatasaray ile beraber" sözleriyle duygularını dile getirdi.