Erkek kısırlığı nedenleri arasında yer alan azosperminin, semen örneğinde hiç sperm hücresi bulunmaması durumu olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Açıkgöz, "Erkek infertilitesinde ciddi bir tanı olan bu durum, her geçen yıl gelişen cerrahi teknikler sayesinde artık farklı tedavi seçenekleriyle ele alınabilmektedir" dedi.

Azosperminin ejakülatta hiç sperm hücresi bulunmaması anlamına geldiğini söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Açıkgöz, "Erkek bireylerde görülen bu durum, infertilite tanısı alan çiftlerin yaklaşık yüzde 10-15’ini etkileyebilir. Nedenleri genetik bozukluklardan hormonal dengesizliklere, geçirilmiş enfeksiyonlardan doğumsal anomalilere kadar geniş bir yelpazeye yayılabilir" diye konuştu.

Azospermi türleri

Azosperminin iki ana gruba ayrıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Açıkgöz, "Obstrüktif Azospermi: Testislerde normal sperm üretimi olmasına rağmen, sperm taşıyan kanallarda tıkanıklık nedeniyle menide sperm bulunamaz. Non-Obstrüktif Azospermi (NOA): Testis dokusunda sperm üretiminin yetersiz ya da hiç olmaması durumudur. Bu tür, daha karmaşık ve tedavisi zorlayıcı bir formdur. Her iki durumda da uygun değerlendirmelerin ardından cerrahi yöntemlerle sperm elde etme girişimlerinde bulunulabilir" şeklinde konuştu.

Mikrotese ile sperm arama yöntemi

Mikrotesenin (Mikroskopik Testiküler Sperm Ekstraksiyonu), azospermi tanısı alan erkeklerde uygulanan mikrocerrahi bir yöntem olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Açıkgöz, "İşlem, ameliyat mikroskobu yardımıyla testis dokusunun detaylı incelenmesini ve sperm üretiminin devam ettiği bölgelerden doku örneği alınarak sperm hücresi aranmasını içerir. İşlem çoğunlukla lokal veya spinal anestezi altında gerçekleştirilir ve yaklaşık 2-3 saat sürer. Genellikle aynı gün taburcu olunabilir. Mikrotese, klasik biyopsi yöntemlerine kıyasla testis dokusuna daha az zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

Başarı oranları ve uygulama sonrası süreç

Mikrotese yönteminin başarısının azospermi türüne ve kişinin testis rezervine bağlı olarak değiştiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Açıkgöz, "Obstrüktif azospermide başarı oranı yüzde 80-90 arasında bildirilmiştir. Non-obstrüktif azospermide ise bu oran yüzde 40-60 civarındadır. Sperm bulunması durumunda tüp bebek tedavisine geçilebilir. Elde edilen spermler ayrıca dondurularak ileriki kullanımlar için saklanabilir. Sperm bulunamaması durumunda ise hasta, başka tedavi seçenekleri ya da ileride geliştirilebilecek yeni yöntemler (kök hücre uygulamaları gibi) açısından değerlendirilebilir" açıklamasında bulundu.