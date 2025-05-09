Gazeteci-yazar Mustafa Özke, Adana’da düzenlenen Öğretmen Akademisi’nde Yaşar Kemal’in “Binboğalar Efsanesi” romanını anlattı. Özke, eserin göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçişindeki kültürel kırılmaları ve toplumsal eleştiriyi ustalıkla işlediğini vurguladı.ADANA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Öğretmen Akademileri” kapsamında Adana’da düzenlenen Edebiyat ve Biyografi Akademileri’ne konuk olan gazeteci-yazar Mustafa Özke, Yaşar Kemal’in “Binboğalar Efsanesi” romanını ele aldı.

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Adana Öğretmen Akademisi katılımcıları yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmasında Yaşar Kemal’in edebi mirasına dikkat çeken Mustafa Özke, 1971’de yayımlanan “Binboğalar Efsanesi”nin güncelliğini koruduğunu belirterek, “Roman, göçebe Türkmenlerin Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında iskân politikalarıyla yaşadığı zorlukları, kültürel çözülmeyi ve kimlik parçalanmasını anlatıyor. Aynı zamanda mülkiyet, düzen ve insanın toprağa bağlılığı üzerine güçlü bir toplumsal eleştiri sunuyor” dedi.

Özke, eserin Yörük kültürünü, Hıdırellez şölenlerini ve geleneksel yaşamı yaşatması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Özke, Yaşar Kemal ile ilgili kişisel bir anısını da “Usta yazar, zaman zaman Yeni Adana Gazetesi'ne gelirdi, onu orada görmüştüm. Bu roman, bir halkın göçebelikten yerleşikliğe geçişini ve yeni dünya düzenine karşı sessiz direnişini çarpıcı bir şekilde işliyor.” şeklinde paylaştı.

Program, soru-cevap bölümüyle devam etti.

Gazeteci yazar Mustafa Özke, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Adana Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert, kolaylaştırıcı öğretmenler Fatma Bilgili ve Asuman Fırat ile tüm katılımcı öğretmenlere teşekkür etti.