Mersin Büyükşehir Belediyesinin, ‘Hello Mersin’ projesini kent genelinde yaygınlaştırdığı bildirildi. İlk olarak Yenişehir’de başlatılan, ardından Anamur’da açılan İngilizce konuşma kulübü, şimdi de Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nde hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinin İngilizce konuşma kulübü ’Hello Mersin’ projesinin kapsamı her geçen gün genişliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Planı’nda yer alan ’Mersin’i dünya kenti yapma’ vizyonunun bir parçası olarak önem taşıyor. İlk olarak Yenişehir ilçesinde ardından Anamur ilçesinde açılan İngilizce konuşma kulübü, şimdi de Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nde hizmete sunuldu. Yenişehir ve Anamur’da kursiyerlere konuşma üzerinden eğitim verilirken, Halkkent’te ise 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik konuşma, yazma, okuma ve dinleme konularında eğitim veriliyor. Halkkent Hello Mersin’de haftada 5 gün toplam 15 saatlik programla, öğrencilerin İngilizceyi aktif şekilde kullanmalarını sağlayan iletişim odaklı bir model sunuluyor.

"Öğrencilerimize uluslararası bir vizyon kazandırmak istiyoruz"

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu, Hello Mersin modelini kent genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Hello Mersin’i kent genelinde yaygınlaştırarak bir ilke imza atıyoruz. Bir dil programının ötesinde, öğrencilerimize uluslararası bir vizyon kazandırmak istiyoruz. Ne meslekte olurlarsa olsunlar, kendilerini özgüvenle ifade edebilecekleri uluslararası bir vizyona sahip olmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ve paydaşlarıyla ortaklaşa devam ettirilen ‘uluslararasılaşma’ planınından da bahseden Tanburoğlu, "Proje belediyenin hizmetleriyle iyi örneklerin uluslararası alanda tanıtımı ve hizmetlerde bir uluslararası standardın oluşturulmasıyla alakalı. Bir diğer ayağı ise belediyenin tüm hizmetlerinin uluslararasılaşması" diye konuştu.

Hello Mersin’in eğitimde fırsat eşitliğinin bir parçası olduğunu vurgulayan Tanburoğlu, "Mersin’deki gençleri ve çocukları, kendilerini ifade edebilen gençler olarak dünyaya hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ücretsiz olması büyük avantaj"

Halkkent’te Hello Mersin’e katılan 6. sınıf öğrencisi Yüsra Karataş, öğretmenleriyle sürekli İngilizce konuştuklarını belirterek, "İngilizce öğrenmek önemli. Gelecekte mesleklerimiz yaparken İngilizce karşımıza çok fazla çıkabilir"şeklinde konuştu.

Daha önce İngilizce’nin en sevmediği derslerden biri olduğuna değinen 5. sınıf öğrencisi İsmail Berk İlaslaner de "Çünkü çok sıkıcı geçiyordu. Buradaki öğretmenim bana İngilizceyi sevdirdi. İleride pilot olmak istiyorum. Bu yüzden İngilizceye ağırlık vererek çalışıyorum" dedi.

Velilerden Duygu İşlek ise kızının İngilizcesinin çok ilerlediğini kaydederek, "Dünya vatandaşlığı için, İngilizce olmazsa olmaz. Ücretsiz olması da bizim için büyük avantaj" ifadelerini kullandı.