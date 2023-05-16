Fatih Sultan Mehmed Han’ın Bursa Muradiye Külliyesi’ndeki medfun olan annesi Hüma Hatun, Anneler Günü münasebetiyle kabri başında dualarla anıldı.

Osmangazi Din Görevlileri Derneği ve Osmangazi TDV Kadın Kolları’nın birlikte düzenledikleri anma programına Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Hasan Eyüpoğlu, Akıllı Şehircilik Daire Başkanı Cüneyt Taşkesen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muradiye Camii İmamı Lütfi Taşcı’nın okuduğu aşrı şerifle başlayan programda konuşan Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun "Peygamber Efendimiz’in hadisi şerifine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın annesi Hüma Hatun’u Muradiye Külliyesindeki kabri başında anmanın büyük bir mutluluk ve onurunu yaşıyoruz. Ne mutlu bizlere" dedi.

Osmangazi Din Görevlileri Başkan Yardımcısı Ayşegül Toprak ise "Anne kaledir. Anne merhametin, şefkatin ve fedakârlığın adıdır. Hüma Hatun’u kabri başında anmamızı lütfeden Allah’a hamdolsun" şeklinde konuştu.

Program Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun’un yaptığı dua ile son buldu.