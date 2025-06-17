İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna düzenlediği saldırıyı “katliam” ve “barbarlık” olarak nitelendirerek sert bir kınama mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna yönelik saldırısını sosyal medya hesabından kınadı.

Altun, “İsrail’in basın mensuplarını ve sivilleri hedef alması açık bir katliamdır. Gazetecilere saldırmak barbarlıktır ve hiçbir meşruiyeti yoktur” dedi.

İsrail’in suçlarıyla devlet olma niteliğini yitirdiğini ve barışa engel olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, Türkiye’nin bu saldırıyı telin ettiğini belirtti. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziye dileyen Altun, uluslararası toplumu İsrail’in bölgedeki saldırganlığına karşı harekete geçmeye çağırdı.