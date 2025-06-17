Gürcistan Akhalgori Kadın Futbol Takımı ile Türkiye Ardahan Kura Kadın Futbol Takımı arasında dostluk maçı yapıldı.

Gürcistan Akhalgori Kadın Futbol Takımı ile Türkiye Ardahan Kura Kadın Futbol Takımı, Gürcistan’da oynanan dostluk müsabakasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Akhalgori Kadın Futbol Takımı 4-1 kazandı. Akhalgori kentinde oynanan müsabakayı Mikail Geliaşhvili organize ederken, Akhalgori Belediye Başkanı Gela Shermadini de ev sahipliği yaptı.

Ardahan’dan Kura Kadın Futbol Takımı Başkanı Ümit Sarıkaya, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, Ardahan Kent Konseyi Başkanı Yavuz Morkoç ve iş insanı Mehmet Suat Işıklı da maçı takip etti.