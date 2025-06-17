Aydın U13 Ligi’nde mücadele eden Buharkent Belediye Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu 1. Grup maçlarını namağlup tamamlayarak grup şampiyonu oldu.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde spora verilen emek meyvelerini vermeye devam ediyor. Aydın’ın Buharkent ilçesindeki Buharkent Belediye Spor Kulübü U13 Futbol Takımı çıktığı tüm müsabakalarda rakiplerine karşı oynadığı üstün futbolla 2024-2025 sezonu 1. Grup maçlarını namağlup tamamlayarak grup şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşayan genç sporcular, antrenörleri eşliğinde Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe’yi makamında ziyaret etti. Genç futbolcularla yakından ilgilenen Kaymakam Özefe, elde ettikleri başarıdan dolayı takımı tebrik etti. Kaymakam Özefe, "Kulübümüzü ve genç sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Aynı kararlılık ve azimle başarılarının devamını diliyoruz. Gençlerin spora yönelmesi ilçemiz için büyük bir kazanç" ifadelerini kullandı.