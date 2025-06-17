Bayburt genelinde spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokoller imzalandı. Toplamda 37 milyon TL’lik hibe desteğiyle Demirözü ilçesinde, Arpalı beldesinde spor tesisleri yenilenecek, Adabaşı köyünde ise yeni stat inşa edilecek.

AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, İlçe Başkanı Adem Boncuk ile İl Genel Meclis Üyeleri Murat Göktaş ve Ersin Başkan’ın katkılarıyla yürütülen girişimler sonucunda, Spor Süper Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse arasında protokoller imzalandı.

Demirözü ve Arpalı’ya modern tesisler

Demirözü ilçesinde bulunan sentetik çim yüzeyli saha, ağır kış şartları nedeniyle yıkılan tribün ve soyunma odalarının yeniden inşasını kapsayacak şekilde yenilenecek. Proje kapsamında sahanın etrafı tel örgü ile çevrilecek, 500 seyirci kapasiteli çelik konstrüksiyon tribün yapılacak ve altına soyunma odaları inşa edilecek. Ayrıca, sahanın aydınlatması da çalışmalar kapsamında tamamlanacak.

Arpalı beldesindeki sentetik çim yüzeyli sahada ise benzer şekilde kapsamlı bir yenileme yapılacak. Sahanın etrafı tel örgü ile çevrilirken, 500 kişi kapasiteli çelik konstrüksiyon tribün ve yeni stadyum aydınlatması yapılacak. Bunlara ek olarak, beldedeki basketbol ve voleybol sahaları da tamamen yenilenecek.

Adabaşı köyüne yeni stat

Adabaşı köyünde ise tamamen yeni bir stat inşa edilecek. Bu yatırım ile köydeki gençlere spor yapma imkanları sunulacak. "İşimiz gücümüz Bayburt" diyerek, konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milletvekili Ateş’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Spor Toto Teşkilat Başkanlığından tamamı hibe olmak üzere Demirözü ilçemizde bulunan sentetik çim yüzeyli sahanın etrafının tel örgü ile çevrilmesi, 500 seyirci kapasiteli çelik konstrüksiyon tribün, altında soyunma odaları ve aydınlatmasının yapımı, Arpalı Beldemizde bulunan sentetik çim yüzeyli sahanın etrafının tel örgü ile çevrilmesi, 500 kişi kapasiteli çelik konstrüksiyon tribün yapımı, aydınlatması, basketbol ve voleybol sahalarının yenilenmesi, Adabaşı köyümüzdeki stadın yapılması için Spor Toto Başkanlığında protokoller imzalanmıştır." Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki spor potansiyelinin artması hedefleniyor.