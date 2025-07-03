Eyyübiye Belediyesi, kendi seralarında yetiştirdiği fidan ve süs bitkileriyle ilçedeki parkları yeşillendirerek hem çevreyi güzelleştiriyor hem de belediye bütçesine katkıda bulunarak büyük tasarruf sağlıyor.

Eyyübiye Belediyesi Serakent ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü fidanlığında yetiştirilen süs bitkileri, ilçenin dört bir yanındaki parklarında toprakla buluşarak, Eyyübiyelilere serin ve estetik yaşam alanları sunuyor. Bu çalışmaların devam ettiği noktalardan biri de bölgenin en büyüğü olan 180 dönümlük Eyyübiye Millet Bahçesi.

Eyyübiye Belediye Başkanı MehmetKuş, "Üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, satın almak yerine üretmeyi tercih ederek ciddi bir tasarruf sağlıyor, halkımızın hem bütçesini hem de çevresini koruyoruz" diyerek başlatılan çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Başkan Kuş, yalnızca bitki üretimiyle yetinmediklerini, parkların ihtiyacı olan kamelya, bank, piknik masası ve çöp kovası gibi ekipmanların da belediye bünyesindeki atölyelerde imal edildiğini hatırlattı.

Park yenileme ve yapım maliyetlerinin minimuma indirildiği Eyyübiye’de yeşil alan miktarının daha da büyütülmesi hedeflenirken sürdürülebilir, verimli ve kendi kendine yetebilen bir üretim modeli kurulması, Eyyübiyeli vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Parklardaki mevsimsel çalışmalar aralıksız olarak devam ederken, özellikle yaz aylarında sulama, budama ve bakım faaliyetlerini yoğunlaştıran ekipler, aydınlatma çalışmalarını da sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi, vatandaşların dinlenme ve vakit geçirme alanlarını daha konforlu hale getirmek çalışmalarını sürdürüyor.