İzmir’in Seferihisar ilçesindeki orman yangınına müdahale için yola çıkan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından görevlerine ara vermeden Çeşme’deki yangın bölgesine geçti.

Düzce Belediyesi’ne bağlı 2 araç ve 5 personelden oluşan ekip, Seferihisar’da yoğun mücadele sonucu kontrol altına alınan yangının ardından AFAD ve ilgili kurumların yönlendirmesiyle Çeşme’ye intikal etti. Burada devam eden yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veren ekip, sahada aktif olarak görev alıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Ekiplerimiz Seferihisar’daki görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra, yangınla mücadele süreci devam eden Çeşme bölgesine yönlendirilmiştir. İtfaiyemiz, ihtiyaç duyulan her noktada göreve hazırdır" dedi.

Ekiplerin bölgede kalış süresi, yangınla mücadele süreci ve yetkili kurumların planlamalarına bağlı olarak şekillenecek.