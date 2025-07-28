Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İlçe Kaymakamı Yusuf Turan ve başkan yardımcılarıyla birlikte hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Turan’a tesiste yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kuş, Eyyübiye sokaklarında başıboş hayvan kalmayana kadar çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Eyyübiye Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nın, hayvanların bakımlarının yapılacağı, ihtiyaçlarının karşılanacağı ve sahiplendirilinceye kadar sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlayacak şekilde tasarlandığını ifade eden Kuş, tesisteki eksiklikleri de hızla tamamladıklarını söyledi. Eyyübiye sokaklarında başıboş hayvan kalmayana kadar çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi. Kuş, "Sokaklarda başıboş yaşayan hayvanlardan kaynaklanan sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Hem hayvanların kendi sağlığı hem de insanımızın can güvenliği açısından büyük bir risk olan bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla kurduğumuz tesisimiz, can dostlarımıza huzur ve güven içerisinde yaşayacakları, hastalıklarının tedavi edileceği, bakımlarının yapılacağı doğal bir yaşam alanı sunuyor. Kulübeleri, gölgelikleri, yemlik ve sulukları tamamlanan tesisimiz, ağaçlandırma ve yeşillendirmesiyle günden güne daha güzelleşecek. Hayvanların rahat şekilde yaşayabileceği bir hale gelecek" diye konuştu.

Eyyübiye Kaymakamı Yusuf Turan da gerek hayvan hakları gerekse insan sağlığı ve güvenliği açısından böylesi tesislerin önemli olduğunu belirterek, Kuş’a ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Hayvanları seven ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek beceriye sahip personelin görev aldığı Eyyübiye Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanına getirilen sokak hayvanları, burada ilk olarak fiziki muayeneden geçiriliyor. Hastalık ve yaralanma gibi rahatsızlıkları varsa tedavi süreci başlatılan hayvanlar, küpelenerek kayıt altına alınıyor ve sahiplendirilenceye kadar burada yaşadığı bildirildi.