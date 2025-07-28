Şanlıurfa’da sokak hayvanları için önemli bir adım atılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesi, sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek ve halk sağlığını korumak için birlikte harekete geçiyor.

Veterinerlik ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Şahin Apaydın, Valilik talimatıyla başlatılan çalışmaların hem hayvanlar hem de insanlar için büyük önem taşıdığını belirtti. Sahipsiz sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yakalanması ile ilgili 13 ilçe belediye ekiplerine ve veteriner hekimlerine verilen "Yakalama ve kısırlaştırma" eğitimi sonrasında başıboş hayvanlar daha güvenle yakalanıp çevreye zarar vermeden bulunduğu ilçenin bakımevine teslim edilecek.

İlgili veteriner hekimlerce de aşılanıp kısırlaştırma operasyonu sonrasında bakım ve beslemelerinin yapılacağı güvenli ortamlara alınacak. Böylece kuduz gibi hastalıklar önlenecek ve kontrolsüz üremenin önüne geçilecek. Bu çalışmaların en önemli parçalarından biri ise Büyükşehir Belediye Başkanı M. Kasım Gülpınar’ın talimatıyla kurulacak olan Doğal Yaşam Alanı olacak. 172 dönümlük bir alana yapılacak bu merkezde, hayvanlara doğal ortamda barınma ve beslenme imkanı sağlanacak, aşı, kısırlaştırma ve bakım hizmetleri düzenli verilecek, oyun alanları ve yeşil alanlarla hayvanların huzurlu yaşamı desteklenecek.

Hem vatandaşların güvenliğini hem de hayvanların yaşam hakkını gözeten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bu projeye özel önem veriyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sahipsiz hayvanlara yönelik kapsamlı bir aşılama ve kısırlaştırma seferberliği başlatıyor. Bu sayede hem hayvanların hem de insanların huzur içinde yaşadığı bir şehir hedefleniyor.