Haliliye Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği örnek proje vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen sıfır atık projesi, ilçede çevre kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sağlıyor.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen proje kapsamında, Haliliye’de çeşitli noktalara yerleştirilen geri dönüşüm kutuları ve hizmete sunulan sıfır atık marketler, vatandaşlardan tam not alıyor. Vatandaşlar evlerinde ayrıştırdıkları kâğıt, plastik, cam, metal, atık pil ve bitkisel atık yağları bu marketlere getirerek çevreye katkı sağlarken, aynı zamanda temizlik ürünleri ve çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor. Bu sistem sayesinde her gün yüzlerce kilo atık geri dönüşüme kazandırılıyor, çevre kirliliği önemli ölçüde azaltılıyor.

Proje kapsamında vatandaşlara kolay erişim sağlanması amacıyla ilçenin dört faklı noktasında kurulan marketlerin adresleri ise Devteyşti Mahallesi Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı, Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı, Ahmet Yesevi Mahallesi Bağlarbaşı İlkokulu karşısı ve Karşıyaka Mahallesi Göbeklitepe Parkı.

Sıfır atık ve iklim değişikliği müdürlüğü, bu noktaların sayısının ilerleyen dönemlerde artırılacağını belirtirken, çevreye duyarlı tüm vatandaşları projeye destek olmaya davet ediyor.