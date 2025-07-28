Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Akademik Orkestrası, 22-26 Temmuz 2025 tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 11. Dünya Orkestra Festivali kapsamında sahne aldı.

Dünyanın dört bir yanından gelen seçkin orkestralar arasında sahne alan YYÜ ekibi, olağanüstü performansıyla uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Orkestralar arası yarışmada, Viyana Orkestra Komitesi tarafından ikincilik ödülüne layık görülen YYÜ Akademik Orkestrası, aynı zamanda çağdaş Türk çok sesli müziğinin usta bestecisi Nevit Kodallı’nın "Telli Turna" adlı eseriyle sergilediği büyüleyici performansla "Çağdaş Eserin Olağanüstü Seslendirilmesi" ödülünü kazandı.

Orkestra Şefi Maestro Fatih Marufoğlu yönetimindeki YYÜ Akademik Orkestrasının festival boyunca Vienna City Hall Grand CeremonyHall (Festsaal)’da açılış seremonisi, MuTh Concert Hall’da "Special Concert 5", Orkestralar Arası Yarışma Ferformansı ve aynı gün House of Strauss’ta gerçekleştirilen "Special Concert 7" ile festivalin kapanış konserinde sahne aldı. Musikverein Altın Salonu’nda dünyanın en seçkin orkestralarıyla aynı sahneyi paylaşan; Türk, Azeri ve Kürt ezgilerini içeren zengin ve çok kültürlü bir repertuvar sunan YYÜ ekibi, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini uluslararası sahnede güçlü bir şekilde temsil ederken evrensel müziğe de katkı sağladı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin vizyoner liderliğinin yanı sıra Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük ve Dr. Öğretim Üyesi Canan Fidan Erten ile Hakkari Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Siyar Köksal’ın etkin rolü bulunan etkinlik büyük ilgi gördü. Festival ile ilgili değerlendirmede bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, orkestranın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Akademik Orkestramızın Viyana gibi dünya müzik sahnesinin merkezinde yer alan bir şehirde, bu denli prestijli bir festivalde üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmesi bizleri son derece gururlandırdı. Bu başarı, üniversitemizin sanata ve kültüre verdiği önemin somut bir yansımasıdır. Nevit Kodallı’nın ‘Telli Turna’ eserine kazandırdıkları derinlikli ve etkileyici yorumla aldıkları özel ödül ve orkestramızın almış olduğu ikincilik ödülü, öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun sanat alanındaki yetkinliğini açıkça göstermektedir. Orkestra Şefimiz Fatih Marufoğlu başta olmak üzere emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Sanatı sadece destekleyen değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu uluslararası başarılar, hem öğrencilerimize hem de geleceğin sanatçılarına ilham olacaktır" dedi.