Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, 2-1 kaybettikleri Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada,

"Üzgünüz kaybettik, işimizi geliştirmeye devam edeceğiz, önümüzdeki müsabakaya en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Pendikspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamada bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, "Şanlıurfaspor’un son 3 maçındaki olumsuz gidişatını evinde, seyircisinin önünde değiştirme adına tempoyu yükselteceğini düşünüyorduk ve olabildiğince sakin sabırlı bir oyun önceliğimizdi. Bunu oyunun geneline yaydık. Skor üstünlüğünü de oyun içinde aldık. Bundan sonraki bölümde 2’nci golü bulma adına oyun içinde istediğimiz anları oluşturduk fakat son final pozisyonlarda daha doğru tercihlerde bulunabilirdik. Üzgünüz, kaybettik. Rakibimizi tebrik ederiz. Rakibimizi tebrik ederiz. Anda kalmayacağız, işimizi geliştirmeye devam edeceğiz, önümüzdeki müsabakaya da en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.