Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin geleceğini görüşmek üzere Ürdün’de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Ürdün’ün Akabe kentinde Suriye’deki siyasi geçişi ele almak üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı başladı. Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar’ın dışişleri bakanları ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer aldı.

Beşar Esad’ın kilit destekçileri olan Rusya ve İran ise toplantıya davet edilmedi.