Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ’Evinin Sultanları’ projesi çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde ev hanımları ve çalışan kadınlar filede buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ’Evinin Sultanları’ projesi çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde ev hanımları ve çalışan kadınlar filede buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yaştan insana yönelik düzenlediği projeleri Aydın’da da yoğun ilgiyle devam ediyor. Spor, bireyin kendisine güven duygusunu geliştiren, kişilik gelişmesini sağlayan, sağlıklı bir hayat sürmesine yardım eden önemli bir faaliyet bilinirken, kişinin sporu sevmesi ve spora teşvik edilmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ’Evinin Sultanları’ projesi çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla Germencik ve Koçarlı ilçelerinde projede yer alan takımlar için Germencik 80.Yıl Spor Salonunda voleybol müsabakası düzenlendi. Germencikli kadınlar ile Koçarlılı kadınlar arasında dostluk içerisinde geçen müsabaka öncesi yapılan seremonide Germencik Kadın Voleybol Takımı, Koçarlı’dan gelen Kadın Voleybol Takımını çiçeklerle karşıladı.

Müsabakada yarışan kadınlar dostluk içerisinde geçen müsabakadan dolayı çok memnun olduklarını, kendilerine bu imkanı sağlayan başta Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Germencik ve Koçarlı Kaymakamlarına teşekkür ederek, bundan sonra da bu turnuvaların devam etmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.

Müsabaka sonrasında sporculara madalyaları takdim edildi.